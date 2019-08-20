Хосе Антонио Камачо - о Месси: нельзя быть лучшим в истории, если ты аргентинец и не выигрывал ЧМ

Бывший главный тренер сборной Испании Хосе Антонио Камачо считает, что аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси нельзя будет считать лучшим футболистом в истории, если он не выиграет чемпионат мира в составе национальной команды."Месси — очень хороший игрок, но нельзя быть лучшим в мире и уж тем более в истории, если ты аргентинец и не выигрывал чемпионат мира", — цитирует Камачо ABC.