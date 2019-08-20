Усман Дембеле пропустил медосмотр после игры с "Атлетиком" и улетел в Сенегал на отдых с травмой

Появились сведения о причинах травмы нападающего Усмана Дембеле.Накануне стало известно, что Дембеле в связи с травмой подколенного сухожилия будет вынужден пропустить около пяти недель.Дембеле отыграл все 90 минут в матче 1-го тура Ла Лиги против "Атлетика" (0:1). Как сообщает El Chiringuito, после окончания встречи Дембеле отказался проходить медицинское обследование. Он отметил, что не испытывает дискомфорта и не считает травму серьезной.Позднее Дембеле улетел в Сенегал, а перед этим несколько часов спал на диване в зоне отдыха аэропорта. Когда он вернулся в Барселону, то все же прошел осмотр, на котором и было выявлено повреждение.