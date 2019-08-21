"ПСЖ" оценивает Неймара в 200 миллионов. "Барселона" готова заплатить 160 и в рассрочку

"ПСЖ" отклонил первое официальное предложение "Барселоны" по трансферу нападающего Неймара.По информации Sport.es, каталонцы хотели арендовать футболиста на сезон с правом выкупа за 160 миллионов евро. Это не устроило парижан, которые намерены выручить от продажи бразильца не менее 200 миллионов евро."Барселона", в свою очередь, не согласна платить более 160 миллионов. Причем эту сумму каталонцы хотят выплатить несколькими частями.Кроме того, сине-гранатовые считают, что 160 миллионов — это справедливая цена за Неймара, и что они и в некотором смысле делают одолжения парижанам, покупая игрока. Переговоры между сторонами продолжаются.Форвард перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" летом 2017 года за 222 миллиона евро. В составе парижан он стал двукратным чемпионом Франции.Ранее сообщалось, что каталонцы уже заказали для производства футболки с фамилией Неймара.