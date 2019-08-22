Иван Ракитич останется в "Барселоне"

Центральный полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич не покинет клуб до закрытия летнего трансферного окна, утверждает Marca.На этой неделе заполучить 31-летнего хорвата пытался туринский "Ювентус", но руководство сине-гранатовых отклонило предложение. Ранее этим летом приобрести игрока пробовали также "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен".Ракитич не заинтересован в смене клуба. Хавбек намерен до конца доработать контракт с "Барселоной", рассчитанный до 30 июня 2021 года.