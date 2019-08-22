"Реал" рассматривает трех опытных вратарей на замену Навасу

Голкипер "Милана" Пепе Рейна может продолжить карьеру в "Реале".Как сообщает AS, мадридцы рассматривают 36-летнего игрока в качестве временного дублера Тибо Куртуа на случай, если Кейлор Навас покинет команду этим летом.Кроме испанца в шорт-лист "Реала" входят Даниэль Субашич ("Монако", 34 года), Антонио Миранте ("Рома", 36 лет) и Мартин Стекеленбург ("Эвертон", 36 лет).