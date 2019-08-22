Голкипер "Милана" Пепе Рейна может продолжить карьеру в "Реале".
Как сообщает AS, мадридцы рассматривают 36-летнего игрока в качестве временного дублера Тибо Куртуа на случай, если Кейлор Навас покинет команду этим летом.
Кроме испанца в шорт-лист "Реала" входят Даниэль Субашич ("Монако", 34 года), Антонио Миранте ("Рома", 36 лет) и Мартин Стекеленбург ("Эвертон", 36 лет).
Sport24.ru
"Реал" рассматривает трех опытных вратарей на замену Навасу
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