Неймар требует от "Барселоны" улучшить предложение для "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Неймар с большой долей вероятности покинет клуб до закрытия этого трансферного окна.Бразилец хочет вернуться в "Барселону", и каталонцы уже ведут переговоры по его трансферу. До настоящего момента клубам пока не удалось договориться. По информации СМИ, к данному моменту парижане отклонили несколько вариантов, предложенных каталонцами.Как утверждает Mundo Deportivo, футболист, в свою очередь, оказывает давление на "Барселону", чтобы она решила вопрос с его переходом. Форвард хочет как можно скорее определиться со своим будущим.