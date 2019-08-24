» » "Барселона" может арендовать украинского защитника

"Барселона" может арендовать украинского защитника

Защитник "Леганеса" Василий Кравец может пополнить ряды "Барселоны". Речь идет об аренде 22-летнего украинца, утверждает Football.ua.

Сине-гранатовые видят в Кравце игрока для своей второй команды, выступающей в третьей группе сегунды B.

Кравец перешел в "Леганес" зимой из "Луго", однако не сумел заиграть за полгода, проведя в ла лиге шесть матчей. Также в футболисте заинтересованы шесть клубов из сегунды, среди которых — "Сарагоса", "Малага" и "Луго".

"СЭ"


Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Барселона Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Фенербахче" обратился в "Баварию" по поводу аренды Боатенга
Лидерство Игнашевича. Анонс 10-го тура ФНЛ
Юнес Намли: после провала с "Олимпиакосом" мы сегодня показали бойцовские качества и дух
"Барселона" может арендовать украинского защитника
Брайан Идову: Шапи ждет большое будущее при правильном отношении к футболу
Уле Гуннар Сульшер: незабитые пенальти - часть футбола. "МЮ" доверяет Рэшфорду и Погба
Сулейманов: "Олимпиакос" это не команда из ряда вон. Нужно продолжать верить 1
Лука Джорджевич: любой команде будет тяжело на выезде против "Краснодара"
Руслан Камболов: после Греции переключились и думали больше о "Локомотиве" (видео)
Гжегож Крыховяк: мы можем действовать лучше, намного лучше (видео)
Владислав Радимов - о проигрыше "Зенита" в Уфе: без поражений не бывает побед 2
Маркус Берг: не стоит сильно обращать внимание на критику. Нужно работать над собой (видео)
Урош Спайич: надеюсь, во вторник против "Олимпиакоса" команда будет другой (видео)
Шамиль Газизов: победить чемпиона страны дома - дорогого стоит
Сергей Матвеев: ошибка Сафонова? Делать акцент на этом не стоит
Юрий Семин назвал закономерным результат матча с "Краснодаром" 1
"Реал" сыграл вничью с "Вальядолидом"
Результативная ошибка Сафонова и великолепный Сулейманов: оценки по итогам матча «Краснодар» — «Локомотив» 1
Василий Кикнадзе: ждать ли трансферов? Да, есть несколько вариантов
Саломон Обама может продолжить карьеру в "Мериде" из третьего испанского дивизиона
"Ливерпуль" дома обыграл "Арсенал" 1
Михаил Боярский: "Зенит" всегда начинает за здравие, а кончает за упокой 7
Ужасный ляп Сафонова не дал «Краснодару» победить. В нашем чемпионате теперь три лидера 3
Егор Сорокин: моя основная задача - оборона, хотя забить гол очень хочется
"Краснодар" и "Локомотив" сыграли вничью 37
Спортивный директор "Тамбова": кредит доверия Григоряну? Все нормально, он у него есть 1
Заявление Тарасова о взыскании с "Локомотива" 12 тысяч евро будет рассмотрено 28 августа 1
Александр Соболев: Аршавин, Торбинский и Акинфеев - три лучших российских футболиста 21-го века 9
Александр Самедов рассказал о желании перейти в европейский клуб в бытность игроком 3
Данила Емельянов: обыграть "Зенит", возможно, такое раз в жизни дается 2
Все новости