"Барселона" может арендовать украинского защитника

Защитник "Леганеса" Василий Кравец может пополнить ряды "Барселоны". Речь идет об аренде 22-летнего украинца, утверждает Football.ua.Сине-гранатовые видят в Кравце игрока для своей второй команды, выступающей в третьей группе сегунды B.Кравец перешел в "Леганес" зимой из "Луго", однако не сумел заиграть за полгода, проведя в ла лиге шесть матчей. Также в футболисте заинтересованы шесть клубов из сегунды, среди которых — "Сарагоса", "Малага" и "Луго".