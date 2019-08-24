"Спартак" и "Краснодар" не подпишут Тельо в это трансферное окно

Полузащитник "Бетиса" Кристиан Тельо мог в это летнее трансферное окно оказаться в российской премьер-лиге. У 28-летнего вингера были предложения от «Краснодара» и «Спартака», утверждает Onda Cero.

К сожалению, Тельо заверил, что его устраивает нынешнее положение в "Бетисе".Тельо является воспитанником "Барселоны" и провел за каталонский клуб в период с 2011 по 2017 год 59 матчей, в которых забил 11 мячей. Также он выступал за "Порту" и "Фиорентину".В составе "Бетиса" Тельо провел в минувшем сезоне 41 матч и забил 5 голов, а также сделал 9 ассистов. В его активе есть одна игра за сборную Испании.