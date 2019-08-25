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Йозеф Блаттер: когда сказал, что Месси лучше Роналду, Перес был в ярости

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал о разговоре с президентом мадридского "Реала" Флорентино Пересом после того, как он поставил форварда "Барселоны" Лионеля Месси выше тогда ещё нападающего "сливочных" Криштиану Роналду.

"На одной из конференций я сказал студентам Оксфорда, что они оба очень хороши. Но Месси — это ребёнок, о котором мечтает любая мать, а Роналду более роботизирован. Флорентино был очень зол. "Как можно говорить что-то подобное, когда вы являетесь почётным членом “Реала"?" — спросил он меня. Я сказал ему, что это вопрос личного вкуса. Он был в ярости и сказал мне, что я должен немедленно пойти и уточнить свои слова. Вскоре после этого мы вручали "Золотой мяч". Криштиану победил в голосовании", — приводит слова Блаттера El Mundo Deportivo.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Блаттер Перес Месси Роналду
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