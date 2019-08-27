Неймар сообщил руководству "ПСЖ", что хочет перейти только в "Барселону"

Нападающий "ПСЖ" Неймар встретился со спортивным директором клуба Леонардо и заявил ему, что хочет продолжить карьеру только в "Барселоне", сообщает Marca.



Фото: Лига 1

Встреча сторон прошла в понедельник. Неймар оповестил Леонардо о том, что его не интересуют варианты с "Ювентусом" и "Реалом", поскольку он хочет вернуться в "Барселону".В это же время делегация каталонцев улетела в Париж с новым предложением по игроку. "Барселона" предлагает за Неймара 170 млн евро, также в сделку может быть включен вингер команды Усман Дембеле. Предполагалось, что в "ПСЖ" отправится еще и защитник Нелсон Семеду, однако сам игрок от такого варианта отказался.На данный момент ситуация такова, что "Барселона" является фаворитом на подписание игрока, хотя "Реал" и "Юве" продолжают следить за развитием событий. Трансферное окно закроется через шесть дней.