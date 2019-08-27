Виктор Вальдес пошутил, что "Барселона" может его уволить за высказывания о Неймаре

Тренер молодежной команды "Барселоны" U19 Виктор Вальдес пошутил, что его могут уволить, если он заговорит о возможном возвращении нападающего "ПСЖ" Неймара в каталонский клуб.Бразилец выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год, после чего переехал в Париж за 222 миллиона.В настоящее время "Барселона" ведет переговоры с "ПСЖ" о трансфере 27-летнего игрока, но пока не может договориться о его условиях. Заявочный период в Испании закроется 2 сентября."Что я могу сказать о Неймаре? Я выступал с ним в течение всего одного года, но это было основным моментом для меня.Это то, что я помню. Что я могу сказать о Неймаре? Ну, вы все знаете его как игрока, он принимал участие в Лиге Чемпионов, которую "Барселона" выиграла. И он был отличным игроком для команды.Но я не должен комментировать эти вопросы, и вам придется спросить кого-то еще. Потому что это ставит меня в бескомпромиссную позицию, и меня могут уволить. Я надеюсь остаться здесь, в клубе!", - цитирует Вальдеса Daily Mail.