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Агент Дембеле: Усман на 100% остается. Нет никаких шансов, что он покинет "Барселону"

Футбольный агент Мусса Сиссоко, представляющий интересы нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле, опроверг слухи о возможном уходе футболиста из каталонского клуба этим летом.

Ранее сообщалось, что француз может перейти в "ПСЖ" в рамках трансфера форварда Неймара.

"Усман остается на все сто процентов. Нет ни единого шанса, что он уйдет. Он хочет и будет доминировать в "Барселоне", - цитирует Сиссоко The Mirror.

Sport24.ru


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Теги: Дембеле Барселона Ла Лига
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