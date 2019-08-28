Футбольный агент Мусса Сиссоко, представляющий интересы нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле, опроверг слухи о возможном уходе футболиста из каталонского клуба этим летом.
Ранее сообщалось, что француз может перейти в "ПСЖ" в рамках трансфера форварда Неймара.
"Усман остается на все сто процентов. Нет ни единого шанса, что он уйдет. Он хочет и будет доминировать в "Барселоне", - цитирует Сиссоко The Mirror.
Sport24.ru
Агент Дембеле: Усман на 100% остается. Нет никаких шансов, что он покинет "Барселону"
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