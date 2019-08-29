"Ювентус" стал 3-м по подписчикам в "Инстаграме" после "Реала" и "Барселоны"

Туринский "Ювентус" обошёл английский "Манчестер Юнайтед" и стал третьим по популярности футбольным клубом в социальной сети "Инстаграм".

Фото: Reuters