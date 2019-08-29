» » "Ювентус" стал 3-м по подписчикам в "Инстаграме" после "Реала" и "Барселоны"

"Ювентус" стал 3-м по подписчикам в "Инстаграме" после "Реала" и "Барселоны"

Туринский "Ювентус" обошёл английский "Манчестер Юнайтед" и стал третьим по популярности футбольным клубом в социальной сети "Инстаграм".
Фото: Reuters
В июле 2018-го у "бьянконери" было около 10 млн подписчиков. За год этот показатель вырос до 31,1 млн пользователей. Число активных юзеров, следящих за публикациями "Ювентуса" в "Инстаграме", превысило количество поклонников манкунианцев, у которых 31 млн фолловеров.

Популярность чемпиона Италии в "Инстаграме" резко возросла благодаря переходу в команду форварда Криштиану Роналду, у личного аккаунта которого 181 млн подписчиков.

Самыми популярными на данный момент являются испанские клубы "Реал" и "Барселона". На "инстаграм" "Королевского клуба" подписано 76,6 млн фолловеров, на каталонцев – 76,1 млн.

"Чемпионат"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Серия А Ла Лига Ювентус Реал Барселона Роналду
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Севилья 2 6
...
3 Реал Мадрид 2 4
4 Вальядолид 2 4
5 Реал Сосьедад 2 4
6 Атлетик Б 2 4
7 Алавес 2 4
...
9 Барселона 2 3
Сезон | Таблица | Календарь
Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Лацио 1 3
...
3 Аталанта 1 3
4 Торино 1 3
5 Ювентус 1 3
6 Удинезе 1 3
7 Брешиа 1 3
...
13 Лечче  ↕  0 0
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball»
С кем наши гранды сыграют в Лиге Чемпионов? Жеребьёвка стартует в 19:00 2
Икер Касильяс устроил опрос в твиттере: мадридские болельщики хотят вернуть Криштиану Роналду
Сборная Молдавии вызывала двух футболистов из РПЛ на отборочные матчи Евро-2020
Миранчуку нечего делать в «Зените». Если только зарабатывать деньги
"Ювентус" стал 3-м по подписчикам в "Инстаграме" после "Реала" и "Барселоны"
"ПСЖ" приобретёт Кейлора Наваса у "Реала" за 13 млн евро
Миралем Пьянич может перейти из "Ювентуса" в "Баварию"
Андрей Канчельскис вновь возглавил узбекский "Новбахор", откуда был уволен 2 месяца назад
Лукас Подольски хочет возобновить карьеру в сборной Германии и сыграть на Олимпиаде-2020
Василий Уткин: в следующем году возможен проект "возвращение Леонида Слуцкого в Россию" 8
Александр Медведев: у "Зенита" были переговоры по Миранчукам, но сейчас они отложены 5
«Спартак» в порядке, но хватит ли этого, чтобы сломать традицию? Сегодня решающий матч с «Брагой» 4
"Сампдория" вновь обратилась к "Зениту" с просьбой арендовать Эмилиано Ригони
Александр Самедов будет бесплатно играть за любительский клуб. В нём уже выступает Роман Павлюченко 1
Василий Кикнадзе — о возможном переходе Фернандеша в "Краснодар": если это правда, искренне желаю ему успехов
Президент футбольного союза ДНР оценил шансы на возвращение "Шахтёра" в Донецк
Джованни Симеоне перейдёт в "Сампдорию", форвардом интересовались "Спартак" и "Динамо" 1
Кристиан Бистрович: ЦСКА — хорошая команда, нам без разницы, кто достанется на групповом этапе Лиги Европы
Владелец "Лейрии" Александр Толстиков: "Спартаку" против "Браги" будет непросто 1
Душан Анджелкович: "Краснодар" — отличная команда, у нее хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Матч "Ницца" – "Марсель" дважды прерывался из-за гомофобных баннеров и кричалок 1
Яка Бийол: ЦСКА считают одним из фаворитов Лиги Европы, поэтому мы должны показать достойный результат 13
Гильерме — о жеребьёвке ЛЧ: всегда интересно играть против топ-клубов вроде "Барселоны", "Манчестер Сити", ПСЖ 8
Алексей Сутормин: интересно, кто попадётся "Зениту", очень ждём жеребьевку
Сердар Азмун: попадание "Зенита" в первую корзину не говорит о каком-то преимуществе 2
Василий Кикнадзе: кто бы ни был в группе с "Локомотивом", мы должны с ними играть
Юрген Клопп - о жеребьёвке ЛЧ: не думаю, что я когда-либо видел более сильный состав второй корзины, чем в этот раз
"Локомотив": ни о какой продаже братьев Миранчуков в нынешнее трансферное окно говорить нельзя 1
Первый тренер Сутормина: получил от Алексея миллион рублей 3
Все новости