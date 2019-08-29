В июле 2018-го у "бьянконери" было около 10 млн подписчиков. За год этот показатель вырос до 31,1 млн пользователей. Число активных юзеров, следящих за публикациями "Ювентуса" в "Инстаграме", превысило количество поклонников манкунианцев, у которых 31 млн фолловеров.
Популярность чемпиона Италии в "Инстаграме" резко возросла благодаря переходу в команду форварда Криштиану Роналду, у личного аккаунта которого 181 млн подписчиков.
Самыми популярными на данный момент являются испанские клубы "Реал" и "Барселона". На "инстаграм" "Королевского клуба" подписано 76,6 млн фолловеров, на каталонцев – 76,1 млн.
"Чемпионат"
"Ювентус" стал 3-м по подписчикам в "Инстаграме" после "Реала" и "Барселоны"
Туринский "Ювентус" обошёл английский "Манчестер Юнайтед" и стал третьим по популярности футбольным клубом в социальной сети "Инстаграм".
Фото: Reuters
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