Альваро Мората пропустит месяц из-за травмы

Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората получил повреждение связок колена на тренировке команды.Как сообщается на официальном сайте команды, игрок получил травму 28 августа.Сроки восстановления не называются, однако из-за таких травм футболисты пропускают три-четыре недели.В прошлом сезоне чемпионата Испании Мората принял участие в 15 матчах за "Атлетико", в которых забил шесть мячей и отдал одну передачу.