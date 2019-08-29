Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората получил повреждение связок колена на тренировке команды.
Как сообщается на официальном сайте команды, игрок получил травму 28 августа.
Сроки восстановления не называются, однако из-за таких травм футболисты пропускают три-четыре недели.
В прошлом сезоне чемпионата Испании Мората принял участие в 15 матчах за "Атлетико", в которых забил шесть мячей и отдал одну передачу.
"Газета.ру"
Альваро Мората пропустит месяц из-за травмы
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