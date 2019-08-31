Неймар готов отдать "ПСЖ" €20 млн ради трансфера в "Барселону"

Форвард французского "Пари Сен-Жермен" Неймар находится в отчаянном положении. Об этом сообщает Sport.es.Тревога футболиста связана с тем, что "ПСЖ" никак не может прийти к соглашению по его трансферу в стан каталонской "Барселоны", цвета которой он защищал с 2013 по 2017 год.Сине-гранатовые за 27-летнего бразильца €130 млн. Они также были намерены включить в сделку защитника Жан-Клера Тодибо, хавбека Ивана Ракитича и Усмана Дембеле, который должен был отправиться во Францию в аренду.Однако руководство "ПСЖ" данное предложение отклонило. Дело в том, что в стане парижан рассчитывают на чуть дольшую сумму. Они просят клуб из Испании добавить к их предложению еще €20 млн.Сообщается, что сам Неймар готов заплатить эту разницу из собственного кармана. Однако другим препятствием на пути сделки стало нежелание Дембеле переходить в парижский клуб. "Барса" активно уговаривает француза вернуться на родину.