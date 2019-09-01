Бэйл догнал Роналдо по количеству голов среди легионеров "Реала"
Нападающий Гарет Бэйл оформил дубль в матче третьего тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (2:2), который состоялся вчера, 1 сентября.
Фото: официальный сайт ФК "Реал"
Теперь на его счету 104 гола в составе "Реала". Такой же показатель — у легендарного бразильца Роналдо. Игроки разделили 7-е место в списке лучших бомбардиров клуба среди легионеров. Лидером же в этом рейтинге является португалец Криштиану Роналду, на его счету 450 забитых мячей.
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