Бэйл догнал Роналдо по количеству голов среди легионеров "Реала"

Нападающий Гарет Бэйл оформил дубль в матче третьего тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (2:2), который состоялся вчера, 1 сентября.

Фото: официальный сайт ФК "Реал"