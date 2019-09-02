Кейлор Навас перешел в "ПСЖ", Ареола - в "Реал"

Голкипер "Реала" Кейлор Навас подписал контракт с "ПСЖ". Соглашение с 32-летним футболистом будет действовать до 30 июня 2023 года.В обратном направлении последовал вратарь Альфонс Ареола. "Реал" арендовал 26-летнего игрока до конца сезона без права выкупа. Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до 2023 года, сообщает официальный сайт французского клуба.Навас выступал за "Реал" с 2014 года. Ранее он играл у себя на родине в Коста-Рике за "Саприссу", а затем в Испании за "Альбасете" и "Леванте". Ареола является воспитанником "ПСЖ". В разные годы он на правах аренды выступал за "Ланс", "Бастию" и "Вильярреал".