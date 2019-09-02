Более 200 млн человек посмотрели матчи Ла Лиги в сезоне-2018/19, сообщает "Рейтинг Букмекеров". Информацию предоставил представитель лиги Даниэль Серехидо. По его словам, Ла Лиге обошла по популярности российскую Премьер-лигу.
"В минувшем сезоне матчи Ла Лиги совокупно набрали более 200 млн просмотров, что, на секундочку, выше, чем у российской Премьер-лиги. Согласен, телеаудитория и аудитория в интернете меряются разными способами, но мы очень довольны темпом роста зрителей.
Аудитория Ла Лиги в России демонстрирует уверенный рост, в основном благодаря бесплатным трансляциям турнира в социальных сетях "Одноклассники" и "Вконтакте". За это мы благодарим своих партнеров из Telesport", — сказал Серехидо.
В прошлом сезоне Ла Лигу выиграла "Барселона". Серебро досталось "Атлетико", а бронзовые медали завоевал мадридский "Реал".
Матчи Ла Лиги сезона 2018/19 набрали в России более 200 млн просмотров
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»