Сеск Фабрегас: будет ли ещё такой игрок, как Месси? Это кажется немыслимым

Бывший игрок "Барселоны" Сеск Фабрегас поделился мнением об уровне игры нынешнего лидера каталонцев Лионеля Месси.

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"Будет ли ещё такой игрок, как Месси? Это кажется немыслимым. Мы видели многих великих игроков, но Месси был лучшим в течение 15 лет. Это его 17-й сезон, и с 18 лет он лучший. Я видел невероятные вещи: каждые три дня забивать голы, ездить в Аргентину, возвращаться и потом делать хет-трик… Это не нормально, поверьте мне", — сказал Фабрегас.