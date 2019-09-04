Неймар расплакался, узнав, что "ПСЖ" отказался продавать его "Барсе"

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар остался разочарован несостоявшимся переходом в "Барселону".Как сообщает в своём твиттере El Chiringuito, в субботу утром, 31 августа, представители каталонского клуба связались с 27-летним нападающим парижан по телефону и сообщили, что чемпион Франции отклонил последнее предложение сине-гранатовых. Футболист был расстроен полученными новостями и расплакался прямо во время разговора.