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Неймар расплакался, узнав, что "ПСЖ" отказался продавать его "Барсе"

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар остался разочарован несостоявшимся переходом в "Барселону".

Как сообщает в своём твиттере El Chiringuito, в субботу утром, 31 августа, представители каталонского клуба связались с 27-летним нападающим парижан по телефону и сообщили, что чемпион Франции отклонил последнее предложение сине-гранатовых. Футболист был расстроен полученными новостями и расплакался прямо во время разговора.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Неймар ПСЖ Барселона Ла Лига Лига 1
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