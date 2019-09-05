Диего Форлан: игроки "Реала" и "Барселоны" стареют, для "Атлетико" это может стать преимуществом

Бывший форвард "Вильярреала" и "Атлетико" Диего Форлан высказал мнение, что "Атлетико" будет бороться за победу в чемпионате Испании."В "Реале" и "Барселоне" есть отличные футболисты, но то же можно сказать и про "Атлетико". Диего Коста — прекрасный талант и опытный игрок. Жоао Фелиш тоже очень хорош. "Атлетико" обновили состав за счет молодежи. В предсезонке они выглядели очень хорошо, даже против лучших."Атлетико" будет бороться за титул. Сейчас разница между двумя лидерами сократилась. Игроки, которые делали историю в составе "Реала" и "Барселоны", стареют. Для "Атлетико" это может стать преимуществом", — цитирует Форлана Goal.