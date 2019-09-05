Усман Дембеле отказался уходить в "ПСЖ", чтобы побороться за "Золотой мяч"

Стала известна причина, по которой нападающий "Барселоны" Усман Дембеле минувшим летом отказался переходить в "ПСЖ".По данным L'?quipe, форвард надеется в будущем побороться за "Золотой мяч", а чемпионат Франции, по его мнению, гораздо менее конкурентоспособен первенства Испании. Поэтому 22-летний футболист решил не переходить в Лигу 1, чтобы в будущем постараться реализовать свою мечту об индивидуальной награде.Дембеле должен был стать частью сделки по возвращению в "Барселону" нападающего Неймара, но трансфер бразильца в итоге сорвался.