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Усман Дембеле отказался уходить в "ПСЖ", чтобы побороться за "Золотой мяч"

Стала известна причина, по которой нападающий "Барселоны" Усман Дембеле минувшим летом отказался переходить в "ПСЖ".

По данным L'?quipe, форвард надеется в будущем побороться за "Золотой мяч", а чемпионат Франции, по его мнению, гораздо менее конкурентоспособен первенства Испании. Поэтому 22-летний футболист решил не переходить в Лигу 1, чтобы в будущем постараться реализовать свою мечту об индивидуальной награде.

Дембеле должен был стать частью сделки по возвращению в "Барселону" нападающего Неймара, но трансфер бразильца в итоге сорвался.

Sport24.ru


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Теги: Дембеле ПСЖ Лига 1 Барселона Ла Лига
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Усман Дембеле отказался уходить в "ПСЖ", чтобы побороться за "Золотой мяч"
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