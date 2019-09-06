Летом "Барселона" отказала "Ювентусу" в обмене Ракитича на Бернардески

Летом "Ювентус" был заинтересован в обмене игроками с "Барселоной", сообщает El Mundo Deportivo.Согласно информации источника, "старая синьора" предприняла попытки подписать полузащитника сине-гранатовых Ивана Ракитича. Туринский клуб предложил "Барсе" обмен 31-летнего хорвата на своего хавбека Федерико Бернардески. При этом "Ювентус" требовал также доплатить от каталонцев за уругвайца € 23 млн. На "Камп Ноу" были заинтересованы в обмене, однако указанная сумма показалась для "Барселоны" завышенной.