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Летом "Барселона" отказала "Ювентусу" в обмене Ракитича на Бернардески

Летом "Ювентус" был заинтересован в обмене игроками с "Барселоной", сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, "старая синьора" предприняла попытки подписать полузащитника сине-гранатовых Ивана Ракитича. Туринский клуб предложил "Барсе" обмен 31-летнего хорвата на своего хавбека Федерико Бернардески. При этом "Ювентус" требовал также доплатить от каталонцев за уругвайца € 23 млн. На "Камп Ноу" были заинтересованы в обмене, однако указанная сумма показалась для "Барселоны" завышенной.

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Теги: Бернардески Ракитич Барселона Ювентус Серия А Ла Лига
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Ла Лига 2019/20
# Команда И О
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2 Ювентус 2 6
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