Кандидат в президенты "Барселоны": сага с переходом Неймара была абсурдом

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт назвал абсурдной историю с несостоявшимся переходом нападающего "ПСЖ" Неймара в каталонский клуб в летнее трансферное окно."Это было нелепо. Я не понимаю, что было сделано, или как это было сделано, или почему. Я уже объяснил летом, что время Неймара (в "Барселоне") — ушедшая эпоха, и его возвращение может повысить шансы на победу в краткосрочной перспективе. Это еще один пример отсутствия проекта в клубе в настоящее время. Мы были готовы предложить Дембеле и, я не знаю, сколько еще. Это было абсурдно на организационном уровне.Я буду просить клуб о прозрачности каждый раз, когда буду иметь такую возможность. Каков реальный уровень долга клуба? Сколько мы должны и кому? Игрокам, которые все еще будут здесь после ухода нынешнего правления, повышают зарплату.Укреплять команду с помощью Неймара, закладывать будущее… Это не имеет смысла. И я даже еще не обсуждал самую важную часть о том, как после своего ухода в 2017 году Неймар подал в суд на "Барселону", - цитирует Фонта Marca.