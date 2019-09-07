В "Барселоне" рассказали о будущем Месси в клубе

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу выразил уверенность, что нападающий клуба Лионель Месси останется в команде после сезона-2020/21, передает El Mundo Deportivo."Да, действительно, Месси имеет право уйти до окончания сезона-2020/21, завершить карьеру или отправиться туда, куда захочет. Как президент я спокоен, поскольку Лео — настоящий барселониста. Я не сомневаюсь, что он останется в клубе после сезона-2020/21", — заверил он.32-летний аргентинец выступает за основную команду сине-гранатовых с 2003 года.