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Игроки "Барселоны" были готовы поучаствовать финансово в трансфере Неймара

Некоторые из игроков "Барселоны" предлагали собственные средства, чтобы помочь клубу приобрести бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара, утверждает Sport.es.

По данным источника, руководство каталонского клуба не заинтересовалось вариантом частичного финансирования трансфера бразильца силами игроков. В итоге, трансфер Неймара не состоялся и он остался в парижском клубе.

Ранее сообщалось, что Неймар был готов добавить € 20 млн к предложению "Барселоны" по его трансферу.

Sport24.ru


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Теги: Барселона Неймар ПСЖ Лига 1 Ла Лига
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Игроки "Барселоны" были готовы поучаствовать финансово в трансфере Неймара
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