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Луис Суарес должен успеть восстановиться после травмы к матчу с "Валенсией"

Нападающий "Барсеоны" Луис Суарес близок к тому, чтобы вернуться на поле.

32-летний уругваец из-за повреждения икроножной мышцы был заменен в первом тайме матча 1-го тура испанской Ла Лиги с "Атлетиком" и с тех пор не имел игровой практики.

Как сообщает AS, игрок сможет помочь "Барселоне" в домашнем матче 4-го тура Ла Лиги против "Валенсии". Напомним, спустя 3 дня после игры с "Валенсией", "Барселона" стартует в Лиге чемпионов выездным матчем с дортмундской "Боруссией".

Sport24.ru


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Теги: Суарес Барселона Валенсия Ла Лига
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