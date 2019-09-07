Луис Суарес должен успеть восстановиться после травмы к матчу с "Валенсией"

Нападающий "Барсеоны" Луис Суарес близок к тому, чтобы вернуться на поле.32-летний уругваец из-за повреждения икроножной мышцы был заменен в первом тайме матча 1-го тура испанской Ла Лиги с "Атлетиком" и с тех пор не имел игровой практики.Как сообщает AS, игрок сможет помочь "Барселоне" в домашнем матче 4-го тура Ла Лиги против "Валенсии". Напомним, спустя 3 дня после игры с "Валенсией", "Барселона" стартует в Лиге чемпионов выездным матчем с дортмундской "Боруссией".