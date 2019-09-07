Президент "Барселоны": Месси не просил меня подписывать Неймара

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал подробности переговоров по трансферу нападающего Неймара из "ПСЖ"."Барселона" никогда не предлагала игроков в счет сделки по Неймару, их попросил "ПСЖ". Это факт, что Неймар попросил свой клуб вести переговоры только с нами. Его подписание было нелегким, как на экономическом, так и на социальном уровне. Месси не просил меня подписывать Неймара, это миф. Игроки не имеют права голоса в трансферах, этим вопросом занимаются спортивный отдел, технический отдел и директора, которые решают", — цитирует Бартомеу El Mundo Deportivo.