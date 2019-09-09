Полузащитник Маркел Сусаета, проведший 22 года в «Атлетике» из Бильбао, перешёл в японский клуб

Бывший полузащитник «Атлетика» из Бильбао Маркел Сусаета продолжит карьеру в Японии.

31-летний футболист заключил соглашение с клубом «Гамба Осака». Сусаета является воспитанником «Атлетика», в системе которого находился с 1997 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 22 матчах испанской Примеры, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.