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Полузащитник Маркел Сусаета, проведший 22 года в «Атлетике» из Бильбао, перешёл в японский клуб

Бывший полузащитник «Атлетика» из Бильбао Маркел Сусаета продолжит карьеру в Японии.
31-летний футболист заключил соглашение с клубом «Гамба Осака». Сусаета является воспитанником «Атлетика», в системе которого находился с 1997 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 22 матчах испанской Примеры, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

«Чемпионат»


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Теги: Ла Лига Атлетик
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