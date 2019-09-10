Лионель Месси рассматривает вариант продолжения карьеры в MLS

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не исключает, что в будущем он может перейти в клуб североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS).

Фото: TASS/AP/Victor R. Caivano