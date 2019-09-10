Форвард сообщил журналистам, что такое решение может быть принято уже 2021 году, после завершения его контракта с «Барселоной», сообщает El Mundo Deportivo.
В прошедшем сезоне Лионель провёл 50 матчей за «Барселону», в которых забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи. На данный момент он восстанавливается от травмы.
Лионель Месси рассматривает вариант продолжения карьеры в MLS
Капитан «Барселоны» Лионель Месси не исключает, что в будущем он может перейти в клуб североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS).
Фото: TASS/AP/Victor R. Caivano
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