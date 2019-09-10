» » Серхио Рамос: хотел бы в пятый раз выиграть Лигу чемпионов с "Реалом". Это было бы потрясающе

Серхио Рамос: хотел бы в пятый раз выиграть Лигу чемпионов с "Реалом". Это было бы потрясающе

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос рассказал о мотивации, которую не перестает терять на протяжении карьеры, а также о желании в пятый раз выиграть с мадридцами Лигу чемпионов.

"Есть игроки, которые думают, что цикл окончен, больше не к чему стремиться, но в конце концов, перезагрузка — это хорошо. Ты вновь становишься голодным. Как капитан, я снова взволнован, хочу выиграть очередной титул. Это причина работать и наслаждаться футболом.

У меня была возможность выиграть почти все на клубном уровне, но я никогда не перестаю мечтать. Я хотел бы в пятый раз выиграть Лигу чемпионов с "Реалом". Это было бы потрясающе, нереально. И то же самое со сборной Испании — один чемпионат Европы и чемпионат мира. Что касается "Золотого мяча", я не знаю, насколько близок к этой награде", — цитирует Рамоса AS.

Sport24.ru


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Теги: Рамос Реал Ла Лига
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