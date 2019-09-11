Серхио Рамос: я бы хотел поиграть в АПЛ

Капитан "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос признался, что хотел бы попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.Рамос всю карьеру выступает в Ла Лиге."Я бы хотел поиграть в английской Премьер-лиге. Я всегда восхищался этим чемпионатом, за который, как и за Ла Лигой, следят по всему миру. Восхищаюсь ритмом игры в чемпионате Англии, ее накалу и уровню футболистов, выступающих там.Но в то же время я всегда был счастлив в "Реале" и никогда не думал о том, чтобы покинуть эту команду", — цитирует Рамоса Gazzetta dello Sport.