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Серхио Рамос: я бы хотел поиграть в АПЛ

Капитан "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос признался, что хотел бы попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

Рамос всю карьеру выступает в Ла Лиге.

"Я бы хотел поиграть в английской Премьер-лиге. Я всегда восхищался этим чемпионатом, за который, как и за Ла Лигой, следят по всему миру. Восхищаюсь ритмом игры в чемпионате Англии, ее накалу и уровню футболистов, выступающих там.

Но в то же время я всегда был счастлив в "Реале" и никогда не думал о том, чтобы покинуть эту команду", — цитирует Рамоса Gazzetta dello Sport.

Sport24


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Теги: Рамос Реал Ла Лига
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