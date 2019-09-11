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Селадос стал новым тренером "Валенсии"

"Валенсия" объявила нового тренера клуба. Информация об этом появилась на официальном сайте "летучих мышей".

Сообщается, что наставником станет Альберт Селадес. Контракт с 43-летним испанцем рассчитан на два года, а к обязанностям специалист преступает уже сегодня, 11 сентября.

Как игрок Селадес известен выступлениями за каталонскую "Барселону", мадридский "Реал" и сборную Испании. На его счету два титула чемпиона страны. В составе "сливочных" он становился победителем Лиги чемпионов.

"Газета.ру"


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Теги: Валенсия Ла Лига
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