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Часть руководства "Барселоны" предпочитает купить Мбаппе, а не Неймара

В руководстве "Барселоны" возникли разногласия по поводу возможного возвращения нападающего Неймара из "Пари Сен-Жермен".

Как сообщает Mundo Deportivo, некоторые из руководителей каталонского клуба предпочитают трансферу бразильца приобретение его партнёра по команде Килиана Мбаппе. По их мнению, покупка французского форварда была бы более целесообразной по нескольким причинам. Во-первых, Мбаппе, несмотря на возраст (20 лет), показывает лучшую результативность, чем Неймар, и обладает большим потенциалом в качестве центрального нападающего. Также боссов сине-гранатовых смущает информационное поле вокруг бразильца, которого нет у Килиана.

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Теги: Барселона Неймар Мбаппе ПСЖ Лига 1 Ла Лига
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