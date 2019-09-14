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Сеск Фабрегас: Неймар - скромный, с невероятным талантом, но вернуться в "Барселону" будет тяжело

Бывший полузащитник "Барселоны" Сеск Фабрегас, ныне играющий в "Монако", высказался о возможном переходе Неймара из "ПСЖ" в каталонский клуб.

"Этот трансфер будет тяжело осуществить не потому, что "Барселона", "ПСЖ" или Неймар не хотят, чтобы это произошло, а потому, что слишком дорого. В последние годы "Барселона" сделала большие инвестиции. Они купили Гризманна за большие деньги. Зарплата игроков очень большая. Я знал, что будет сложно осуществить этот трансфер.

Неймар такой, какой он есть. Я играл с ним и проводил время. Он скромный, с невероятным талантом, отличный игрок", — цитирует Фабрегаса RMC.

Sport24.ru


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Теги: Фабрегас Неймар ПСЖ Барселона ЛА Лига Лига 1
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