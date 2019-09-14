Эден Азар - о дебюте за "Реал": надеюсь, это начало чего-то приятного

Нападающий мадридского "Реала" Эден Азар прокомментировал свой дебют за королевский клуб в матче 4-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (3:2)."С момента перехода в "Реал" я хотел сыграть на "Сантьяго Бернабеу". Надеюсь, что это начало чего-то очень приятного. Я хочу наслаждаться футболом со своими одноклубниками и продолжать демонстрировать красивую игру. У нас красивый стадион и фанаты всегда поддерживают команду.Я счастлив, что дебютировал в матче, в котором "Реал" одержал победу. Когда вы возвращаетесь в строй после травмы, трудно сразу наверстать упущенное, для этого нужно время. Самым важным было победить, так что мы хорошо поработали.После двух ничьих нам нужно было выиграть дома. 3:2 не слишком удобный счёт, но мы одержали победу. Нам нужно было выиграть и обрести уверенность. Теперь у нас две важные игры с "ПСЖ" и "Севильей". Мы готовы к ним", - цитирует Азара Marca.