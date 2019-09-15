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Месси вернулся в общую группу "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вернулся в общую группу команды в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", информирует пресс-служба каталонцев. Также часть тренировки вместе с остальными игроками провел травмированный Усман Дембеле.

Месси еще не выходил на поле в этом сезоне из-за повреждения икроножной мышцы. Дембеле в середине августа травмировал подколенное сухожилие, из-за чего вынужден пропустить пять недель.

Sport24


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Теги: Месси Барселона Ла Лига
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