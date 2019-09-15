Лионель Месси требует увеличить сумму отступных за Фати

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси обратился к руководству клуба с предложением перезаключить контракт с форвардом Ансу Фати.Аргетнинец хочет, чтобы в контракте 16-летнего уроженца Гвинеи-Бисау были прописаны большие отступные, сообщает Diario Gol.Ранее сообщалось, что Королевская федерация футбола Испании хочет натурализовать Фати. В этом сезоне в трех матчах примеры он забил два гола.