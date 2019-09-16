Серхио Рамос рискует пропустить матч против "ПСЖ"

Капитан "Реала" Серхио Рамос рискует пропустить матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "ПСЖ", сообщают испанские СМИ.Защитник был заменен по ходу второго тайма матча 4-го тура Ла Лиги против "Леванте" (3:2) из-за проблем с икроножной мышцей. Травма оказалась несерьезной, но 33-летний футболист пока не успел восстановиться после повреждения, потому его участие в игре с "ПСЖ", которая состоится 18 сентября в Париже, находится под большим вопросом.