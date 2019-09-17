"Барселону" могут наказать закрытием "Камп Ноу" из-за скандала в трансфере Гризманна

Трибуны домашнего стадиона "Барселоны" "Камп Ноу" могут быть закрыты из-за разногласий между "Атлетико" и "Барселоной" в вопросе перехода нападающего Антуана Гризманна в каталонский клуб летом 2019 года.Напомним, после перехода Гризманна в "Барселону" "Атлетико" обратился с жалобой в Испанскую федерацию футбола (RFEF), утверждая, что каталонский клуб контактировал с Антуаном, когда отступные в его контракте составляли 200 млн евро. В итоге "Барса" приобрела француза вскоре после 1 июля, когда отступные за игрока снизились до 120 млн евро.Как сообщает El Mundo, судья Хуантхо Ландабеа, работающий в Комитете RFEF, хочет наказать "Барселону" закрытием трибун "Камп Ноу" сроком на один матч. В таком случае каталонцы будут вынуждены провести игру без зрительской поддержки. Однако, по информации источника, предложение Ландабеа должно изначально пройти через надлежащую юридическую процедуру. Альтернатива такому наказанию — денежный штраф.