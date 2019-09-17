"Барселона" продлит контракт с 16-летним Ансу Фати на пять сезонов

"Барселона" согласовала продление контракта с 16-летним нападающим Ансу Фати на пять сезонов. Об этом сообщает Catalunya Radio.Юный футболист впечатлил руководство каталонского клуба, в первых двух матчах за основную команду Фати забил два гола и отдал одну результативную передачу.После заключения соглашения форвард получит подписной бонус в размере 700 тыс. евро. Зарплата Фати в молодежной команде составил 300 тыс. евро в год, однако если он будет часто привлекаться к игре за первую команду, оклад футболиста постепенно возрастет до 1 млн евро.Также "Барселона" продлит сотрудничество с 21-летним Браимой, братом Ансу Фати, который сейчас играет в аренде.