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"Барселона" продлит контракт с 16-летним Ансу Фати на пять сезонов

"Барселона" согласовала продление контракта с 16-летним нападающим Ансу Фати на пять сезонов. Об этом сообщает Catalunya Radio.

Юный футболист впечатлил руководство каталонского клуба, в первых двух матчах за основную команду Фати забил два гола и отдал одну результативную передачу.

После заключения соглашения форвард получит подписной бонус в размере 700 тыс. евро. Зарплата Фати в молодежной команде составил 300 тыс. евро в год, однако если он будет часто привлекаться к игре за первую команду, оклад футболиста постепенно возрастет до 1 млн евро.

Также "Барселона" продлит сотрудничество с 21-летним Браимой, братом Ансу Фати, который сейчас играет в аренде.

Sport24.ru


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Теги: Фати Барселона Ла Лига
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