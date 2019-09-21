"Леванте" и "Эйбар" сыграли вничью

"Леванте" и "Эйбар" не выявили победителя в матче 5-го тура чемпионата Испании - 0:0.



Чемпионат Испании



5 тур



Леванте: Фернандес, Кабако, Мирамон, Везу, Клерк, Мелеро (Радоя, 71), Кампанья, Моралес (Эрнани, 86), Рочина, Марти (Леон, 61), Майораль



Эйбар: Дмитрович, Рамис (Оливейра, 64), Арбилья, Техеро, Анхель, Инуи, Экспозито, Леон (Эскаланте, 70), Орельяна (Шарлес, 86), Диоп, Кике



Предупреждения: Леон, 36, Дмитрович, 81