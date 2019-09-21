Звезда женской сборной США Рапино призналась в любви к "Барселоне"

Полузащитник женской сборной США Меган Рапино, выигравшая чемпионат мира — 2019, рассказала о любви к "Барселоне", а также не исключила, что может завершить карьеру в Испании."Барселона" — у меня в сердце. Это моя любимая команда. Футбол "Барселоны" впечатляет и вдохновляет меня. Мне нравится смотреть, как они играют. Также интересно наблюдать за "Атлетико" из-за интенсивности, с которой они играют. Конечно, мне нравится смотреть и за игрой "Реала", но в моем сердце — "Барселона", — сказала 34-летняя Рапино, выступающая за американский клуб "Рейн"."Конечно, я открыта для любых предложений. Мне нравится идея поиграть в Европе. Я люблю путешествовать. Я выступал за "Лион" и мне нравилось это. Так что, возможно, я закончу карьеру в Испании", - цитирует лучшего игрока ЧМ-2019 Mundo Deportivo со ссылкой на beIN Sports.