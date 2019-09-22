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"Реал Мадрид" в гостях обыграл "Севилью"

В матче 5-го тура чемпионата Испании "Реал" в гостях обыграл "Севилью" со счетом 1:0.

Чемпионат Испании

5 тур

Голы: Бензема, 64

Севилья: Вацлик, Регилон, Карлос, Каррису (Нолито, 81), Навас, Жордан (Эрнандес, 69), Фернандо, Банега, Окампос, Васкес (Торрес, 52), Йонг

Реал М: Куртуа, Рамос, Варан, Менди, Карвахаль, Родригес (Вальверде, 76), Кроос, Каземиро, Бэйл, Азар, Бензема

Предупреждения: Карвахаль, 20, Банега, 26, Жордан, 53, Рамос, 62


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Теги: Реал Севилья Ла Лига
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