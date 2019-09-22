"Реал Мадрид" в гостях обыграл "Севилью"

В матче 5-го тура чемпионата Испании "Реал" в гостях обыграл "Севилью" со счетом 1:0.



Чемпионат Испании



5 тур



Голы: Бензема, 64



Севилья: Вацлик, Регилон, Карлос, Каррису (Нолито, 81), Навас, Жордан (Эрнандес, 69), Фернандо, Банега, Окампос, Васкес (Торрес, 52), Йонг



Реал М: Куртуа, Рамос, Варан, Менди, Карвахаль, Родригес (Вальверде, 76), Кроос, Каземиро, Бэйл, Азар, Бензема



Предупреждения: Карвахаль, 20, Банега, 26, Жордан, 53, Рамос, 62