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Зинедин Зидан хочет видеть в "Реале" "нового Мбаппе" из "Ренна"

Полузащитник "Ренна" Эдуарду Камавинга входит в сферу интересов мадридского "Реала".
Фото: официальный сайт ФК "Ренн"
Как сообщает Goal, ссылаясь на Diario Gol, 16-летний конголезец произвел большое впечатление на главного тренера "Реала" Зинедина Зидана своей игрой в нынешнем сезоне. Камавингу уже называют "новым Мбаппе" за его талант, хотя футболисты и выступают на разных позициях.

В декабре 2018 года Камавинга заключил с "Ренном" профессиональный контракт до лета 2021 года, став самым молодым профессиональным игроком в истории клуба.


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Теги: Ла Лига Лига 1 Ренн Реал Мадрид Зидан
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