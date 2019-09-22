Как сообщает Goal, ссылаясь на Diario Gol, 16-летний конголезец произвел большое впечатление на главного тренера "Реала" Зинедина Зидана своей игрой в нынешнем сезоне. Камавингу уже называют "новым Мбаппе" за его талант, хотя футболисты и выступают на разных позициях.
В декабре 2018 года Камавинга заключил с "Ренном" профессиональный контракт до лета 2021 года, став самым молодым профессиональным игроком в истории клуба.
Зинедин Зидан хочет видеть в "Реале" "нового Мбаппе" из "Ренна"
Полузащитник "Ренна" Эдуарду Камавинга входит в сферу интересов мадридского "Реала".
Фото: официальный сайт ФК "Ренн"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»