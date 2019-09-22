По данному показателю форвард занимает первое место среди всех игроков пяти европейских топ-чемпионатов.
В текущем сезоне 31-летний футболист провел за мадридскую команду пять встреч в Ла Лиге и записал на свой счет пять голов.
Спорт24
Карим Бензема — лидер по числу мячей головой в топ-5 европейских лиг в 2019 году
Нападающий "Реала" Карим Бензема отметился голом в матче пятого тура Ла Лиги с "Севильей" (1:0). Француз отправил мяч в сетку ударом головой. Это его девятый гол в 2019 году, забитый подобным образом.
Фото: © Getty Images
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