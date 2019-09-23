Жозе Моуринью: возвращение в "Реал"? Моя единственная скаймейка - дома

Бывший главный тренер "Реала" Жозе Моуринью прокомментировал информацию о том, что он может вновь возглавить "Королевский клуб".Португальский специалист прибыл на церемонию вручения наград лучшим игрокам года по версии ФИФА The Best, которая состоится сегодня в Милане."Я в полном порядке, мне нравится возвращаться в Милан. Возвращение в "Реал"? Моя единственная скамейка – дома", - цитирует Моуринью Sky Sport Italia.