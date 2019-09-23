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Карло Анчелотти: "Наполи" хотел купить Хамеса, но "Реал" отказался его продавать

Главный тренер неаполитанского "Наполи" Карло Анчелотти рассказал, почему клубу не удалось приобрести колумбийского полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса.

"У нас было желание приобрести Хамеса, но мы столкнулись с нежеланием „Реала“ продавать его. Сейчас он играет за мадридский клуб, поэтому у нас не было возможности его купить", - цитирует Анчелотти Football Italia со ссылкой на Radio Anch’io Sport.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Анчелотти Наполи Хамес Реал Ла Лига Серия А
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Карло Анчелотти: "Наполи" хотел купить Хамеса, но "Реал" отказался его продавать
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