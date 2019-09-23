Хави: моя цель - работать в "Барселоне", но кому может не нравиться АПЛ?

Легенда "Барселоны" Хави, ныне возглавляющий катарский "Аль-Садд", отметил, что был бы не против поработать в английской Премьер-лиге в качестве тренера."Моя цель — работать в "Барселоне", но кому может не нравиться английская Премьер-лига? Атмосфера, переполненные стадионы и невероятные футболисты — всё это необыкновенно. Очевидно, если бы мне пришлось выбирать, кого тренировать, я бы выбрал большой клуб, такой как "Манчестер Сити", "Челси", лондонский "Арсенал" или "Тоттенхэм Хотспур". Однако Юрген Клопп, Маурисио Почеттино и Унаи Эмери, которые сейчас тренируют команды в английской Премьер-лиге, выполняют невероятную работу", - цитирует Хави Sky Sports.