Роналду не включил Месси в тройку лучших при выборе футболиста года по версии ФИФА

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Первое место Роналду отдал партнеру по "Ювентусу" и защитнику сборной Голландии Маттейсу Де Лигту.



На втором месте по версии Криштиану оказался полузащитник сборной Голландии и "Барселоны" Френки Де Йонг, а на третьем — форвард сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе.



Аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси место в тройке лучших по версии Роналду не нашлось, хотя именно он в итоге был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.