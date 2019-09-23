Первое место Роналду отдал партнеру по "Ювентусу" и защитнику сборной Голландии Маттейсу Де Лигту.
На втором месте по версии Криштиану оказался полузащитник сборной Голландии и "Барселоны" Френки Де Йонг, а на третьем — форвард сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе.
Аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси место в тройке лучших по версии Роналду не нашлось, хотя именно он в итоге был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.
Роналду не включил Месси в тройку лучших при выборе футболиста года по версии ФИФА
Стало известно, за кого голосовал капитан сборной Португалии Криштиану Роналду при выборе футболиста года по версии ФИФА.
Фото: Getty Images
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